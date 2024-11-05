Российские компании в III квартале текущего года столкнулись с резким ростом просрочек по платежам со стороны своих контрагентов

О такой проблеме говорят 37% предпринимателей, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на исследования ежеквартального мониторинг РСПП, компаний, пострадавших от неплатежей своих контрагентов, за июль-сентябрь стало на 15 процентных пунктов (п. п.) больше (во II квартале эту проблему упоминали 22% респондентов).

Совокупно в опросе приняло участие около 150 юрлиц, 45% из которых представляют обрабатывающую промышленность. Второй по численности группой респондентов стали торговые компании, сообщил представитель РСПП. Опрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Как отмечает представитель союза, такое изменение доли бизнеса, пострадавшего от неплатежей контрагентов, фиксируется РСПП впервые. Эта динамика может быть связана с ухудшением финансового положения ряда компаний и снижением доступности оборотных кредитов, полагают в РСПП. По данным мониторинга, заемные финансовые ресурсы остаются недоступными для 11% респондентов, о недостатке оборотных средств сообщают 22%.

По-прежнему остро для российского бизнеса стоит вопрос поставок сырья и комплектующих - об ухудшении в этой сфере говорят четверть опрошенных, следует из мониторинга. За последние три месяца этот показатель не изменился. Проблемы с логистикой коснулись 23% респондентов (+5 п. п. по сравнению со II кварталом), пишет РСПП. При этом, по данным опроса, российский бизнес стал реже испытывать сложности с поставкой оборудования и технологий (22% опрошенных в III квартале против 29% тремя месяцами ранее). Положительную динамику показывает и ситуация с платежами иностранным контрагентам.

Чтобы повысить эффективность своей работы, 66% компаний намерены сокращать расходы, следует из опроса. Большая часть респондентов (81%) станут меньше тратить на административные и хозяйственные нужды, 36% оптимизируют затраты на услуги, 23% - на сырье и комплектующие и ещё 16% - на персонал, показывают результаты мониторинга РСПП.

Кроме того, для улучшения показателей четверть опрошенных планирует повысить цены на продукцию, каждая десятая компания - продать часть непрофильных активов или отказаться от авансирования своих поставщиков.

Несмотря на все сложности, в III квартале выросло число компаний, готовых сохранять или наращивать инвестиции: 35% против 22% в апреле - июне, показывают данные мониторинга.