Российские космические системы выходят на орбиту Мурманского арктического университета

Возможность распространения деятельности пилотного проекта «РКД-2025» (РКД – Результаты космической деятельности) на Мурманскую область стала главной темой онлайн-встречи руководства АО «Российские космические системы» (АО «РКС») и Мурманского арктического университета.

В рамках проекта предполагается создание Государственной информационно-аналитической системы обеспечения потребителей результатами космической деятельности (ГИАС РКД). АО «РКС» на основании имеющихся заделов университета в сфере обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и создания Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» на базе вуза Центра компетенций в области РКД, официально пригласил МАУ принять участие в создании всероссийской системы ГИАС РКД.

В ходе встречи проректор по научной и инновационной деятельности Георгий Гогоберидзе представил основные направления деятельности университета в области обработки информации ДЗЗ. Заведующая научно-исследовательской лабораторией «Анализ данных и искусственный интеллект в арктических исследованиях» Ирина Лазарева подробно рассказала об опыте работы по интерпретации данных ДЗЗ и реализуемом университетом в настоящее время наборе информационно-аналитических услуг для потребностей Главного управления МЧС России по Мурманской области, перспективных направлениях для пользователей Северного морского пути, разработках средств мониторинга и прогноза развития опасных явлений природного и антропогенного происхождения. Стороны рассмотрели возможные организационные формы взаимодействия для практической реализации пилотного проекта ГИАС РКД в Мурманской области, возможные направления по вкладу университета в создание практических методов для ГИАС РКД при реализации пилотного проекта.

АО «Российские космические системы» и Мурманский арктический университет договорились в самое ближайшее время подписать соглашение и дорожную карту по реализации пилотного проекта в рамках «РКД-2025» на территории Мурманской области, включающую те продукты и услуги, которые будут апробироваться университетом. Университет получит полный доступ к методикам и продуктам других участников проекта «РКД-2025», а также к набору космической информации российских спутниковых систем.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ГИАС РКД представляет собой динамическую интеграционную платформу предоставления сервисных услуг для обеспечения доступа широкому кругу потребителей к результатам космической деятельности посредством размещённых в её каталоге обновляемых продуктов и сервисов, разрабатываемых и предоставляемых различными поставщиками, включая профильные институты, предприятия и центры компетенций. В частности, продукты и сервисы ГИАС РКД предназначены для региональных органов исполнительной власти в области поддержки принятия тактических (прогнозных) решений для ситуационных центров губернаторов и регионов, для муниципального управления и хозяйственной деятельности организаций.