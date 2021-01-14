Российские литераторы побывали на атомном подводном крейсере Северного флота «Воронеж»

Подводники из гарнизона Северного флота в ЗАТО г.Заозерск провели экскурсию для московских литераторов по атомному ракетному подводному крейсеру «Воронеж». Моряки рассказали гостям об истории и предназначении подводной лодки и ознакомили с традициями подводников-североморцев.

В городе Заозерске, который считается колыбелью атомного подводного флота России, писатели почтили память погибших подводников, возложив цветы к памятнику АПЛ «Комсомолец», а также посетили городской музей в Центре культуры и библиотечного обслуживания и провели литературно-музыкальный вечер.

Делегация Союза писателей России прибыла в Мурманскую область из Москвы несколько дней назад для проведения творческой акции под названием Арктический литературный десант «Арктикой Россия прирастать будет». Мероприятие состоится 13 января — в День российской печати — в Мурманской областной научной библиотеке.

Среди участников акции — известные московские писатели и журналисты Виктор Кирюшин, Алексей Полубота.

На встрече с мурманчанами литераторы обсудят современный отечественный поэтический процесс, прочтут свои произведения и расскажут о творчестве молодых авторов.

Виктор Федорович Кирюшин — журналист, поэт, переводчик и эссеист, книгоиздатель, редактор, председатель Совета по поэзии Союза писателей России. Лауреат Международной премии им. Андрея Платонова, Независимой премии им. Бориса Корнилова. Золотой лауреат фестиваля-конкурса «Русский Stil» в Германии.

Алексей Викторович Полубота — поэт, писатель, секретарь правления Союза писателей России. Родился в Мурманске. Лауреат премии имени К. Баёва и А. Подстаницкого, лауреат газеты «Литературная Россия», литературно-художественной премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий», Международной поэтической премии имени Сергея Есенина «О, Русь, взмахни крылами…».