Российские минеральные удобрения покоряют Глобальный Юг

Президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев рассказал о том, как развивалась отрасль в 2023 году.

В российском деловом издании «РБК» вышло интервью президента Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева, в котором тот подвёл итоги развития отечественной агрохимической индустрии и рассказал о планах отрасли на будущее. По словам Андрея Гурьева, Новый год она встретила высокими результатами.

- По предварительным данным, за 11 месяцев выпуск минеральных удобрений в России увеличился на 9% и превысил 53 млн тонн в физическом весе, - рассказал президент РАПУ Андрей Гурьев. - При сохранении текущей загрузки мощностей к концу года ожидаем выход на показатели 2021 года (59 млн тонн). Залог тому — высокая инвестиционная активность компаний, а также восстановление объемов производства хлористого калия после спада в 2022 году.

Что касается рынков сбыта продукции агрохимиков, то приоритет здесь отдан российским аграриям.

- Производители уже к середине ноября на 100% закрыли потребности отечественного агропромышленного комплекса в минеральных удобрениях на весь год. Так, к 20 декабря приобретение с учетом накопленных на начало года запасов выросло на 5% год к году — до 5,8 млн тонн в действующем веществе. С середины ноября идут поставки продукции под весенний сев следующего года, - рассказал Андрей Гурьев. - Рост использования удобрений — залог рекордных урожаев. В уходящем году урожай зерновых в России составил 142 млн тонн (в чистом весе) и стал вторым в истории после рекорда 2022 года.

Стабильному спросу на «витамины роста» внутри страны способствует и доступность цен на них. Более двух лет назад производители удобрений добровольно зафиксировали цены на свою продукцию для российских аграриев. Благодаря этому средние цены для них существенно ниже цен альтернативных рыночных продаж.

Что касается экспорта, то новое направление роста для российских удобрений – страны Глобального Юга, куда направляется 75% от всего экспорта, и дружественные государства.

- По итогам прошлого года 70% экспорта удобрений пришлось именно на них, в этом году их доля вырастет до 75%. Кроме того, в текущем году мы ожидаем восстановления показателей объема экспорта до уровня 2021 года, - говорит президент РАПУ.

Обеспечить растущий спрос внутри страны и на новых рынках сбыта предприятиям-членам РАПУ поможет масштабная инвестпрограмма, реализация которой будет продолжена. При этом, по словам главы РАПУ, особый акцент в ней будет сделан на импортозамещении.

Изменения глобальной повестки и новые экономические реалии не повлияли на социальную активности российских агрохимиков.

- Объёмы поддержки компаниями работников, регионов присутствия стремительно выросли. Особое внимание уделяется образовательным проектам и работе с детьми. Это стало значимым фактором сохранения стабильности на местах, - подчеркнул Андрей Гурьев. У компаний отрасли минеральных удобрений накоплен обширный опыт в этой области. «КуйбышевАзот», например, занимается развитием детского парусного спорта и дворового спорта. У «Акрона» — большая программа в области поддержки образования. «ЕвроХим» с момента своего основания инвестирует в формирование благоприятной социальной среды в городах своего присутствия. В декабре свое 20-летие отмечает ключевой социальный проект «ФосАгро» — ДРОЗД («Детям России — образование, здоровье и духовность»), через школу которого прошли более 150 тысяч воспитанников.

Напомним, что в декабре 2023 года в Москве состоялся масштабный юбилейный фестиваль программы «Детям России – образование, здоровье и духовность». Участие в нем приняли в том числе и воспитанники проекта из Апатитов и Кировска.

Фото пресс-службы РАПУ.