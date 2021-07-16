Российские паспорта, срок действия которых закончился при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, разрешили менять в течение 90 дней

Соответствующие постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

По действующим правилам россияне, которым исполнилось 20 или 45 лет, должны поменять паспорт немедленно, документ автоматически становится недействительным. На период оформления нового паспорта, которое занимает от 10 до 30 дней, гражданину выдаётся временное удостоверение личности.

«Однако с таким документом он, к примеру, не может оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг», — отметили в кабмине, отметив, что изменение избавит людей от подобных неудобств.

Теперь паспорта граждан с момента исполнения им 20 или 45 лет будут действовать до дня оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после достижения этого возраста.

Ещё одна новация, которую вводит постановление, — продление срока подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет. Теперь это не 30, а 90 дней.

Эти нормы вступят в силу с момента официального опубликования постановления. В кабмине подчеркнули, что документ будет размещён позже.

Ещё одно изменение, утверждённое Правительством, начнёт действовать с 1 июля 2022 года. С этого момента срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания. Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней — во всех остальных случаях.

С 1 июля 2022 года срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней.