Российские промысловые компании, строящие новые рыболовные и краболовные суда, получат важную поддержку со стороны государства

В федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» планируется внести изменения, которые помогут завершить начатые инвестиционные проекты. Соответствующий проект федерального закона опубликован на портале правовых актов.

Как отмечает Объединенная пресс-служба Росрыболовства, за последние годы отрасль столкнулась с серьёзными вызовами. Санкции осложнили поставки судового оборудования — сроки и стоимость строительства на российских верфях заметно выросли. К этому добавилось закрытие традиционных рынков сбыта.

Как итог, срок окупаемости новых судов вырос до 17–20 лет — выше установленного законом 15‑летнего срока действия инвестиционных квот. Многие инвесторы оказались в сложной ситуации: без реструктуризации кредитов они не могут продолжить строительство, а банки не идут навстречу из‑за тех же ограничений по квотам.

Чтобы поддержать промысловые компании, принято решение увеличить срок закрепления и предоставления инвестиционных квот до 20 лет. В случае принятия, закон даст компаниям дополнительное время для завершения проектов и возврата инвестиций.