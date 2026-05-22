Российские работодатели готовы направлять от 5% до 20% фондов оплаты труда на программы благополучия своих работников

Большое исследование* hh.ru и FitStars показало, что 85% компаний считают тему благополучия персонала актуальной и влияющей на стабильность бизнеса. Ещё 37% уже вкладывают средства в well-being (программы благополучия сотрудников), а треть опрошенных готова направлять на это от 5% до 20% фонда оплаты труда на поддержку работников.

Совместное исследование hh.ru и FitStars свидетельствует, что российские работодатели всё больше осознают связь между заботой о сотрудниках и стабильностью бизнеса. В ходе исследования выяснилось, что абсолютное большинство работодателей позитивно оценивают роль well-being. 44,7% респондентов назвали тему критически важной для бизнеса сегодня, ещё 39,8% — скорее важной. Таким образом, 85% работодателей признают, что благополучие сотрудников напрямую влияет на успех компании.

Показательно, что 82,5% опрошенных уверены: компании должны инвестировать в здоровье и благополучие персонала, а ещё 16,5% ответили «скорее да». Суммарно это 99% — почти единодушное согласие с необходимостью таких вложений. При этом на практике 36,9% работодателей уже инвестируют в well-being, а 13,6% планируют начать в ближайшее время. Только 2,9% заявили, что не готовы выделять средства на это направление.

Говоря о конкретных цифрах, 19% компаний готовы направлять на well-being-инициативы до 5% фонда оплаты труда (ФОТ), 9% — от 6 до 10%, а 3% — более 11% ФОТ. Ещё 15% используют безбюджетные практики, например внутренние челленджи или активность сотрудников. Примечательно, что 54% затруднились с ответом. Это говорит о том, что многим бизнесам предстоит сформировать понятную управленческую модель и методику расчёта бюджета на здоровье команды.

Регулярность мероприятий также растёт. Так, 10% компаний проводят well-being-активности еженедельно или ежемесячно, 29% — несколько раз в год. То есть 39% работодателей уже включили заботу о благополучии в свою HR-практику с той или иной периодичностью. Эффективность текущих программ респонденты оценили в среднем на 2,64 балла из 5, при этом 27% поставили инициативам высокие оценки 4 или 5. Это значит, что каждый четвёртый работодатель видит реальную отдачу от своих вложений.

Среди ключевых показателей, которые компании отслеживают для оценки эффекта от well-being, лидируют текучесть кадров (50%) и вовлечённость сотрудников (47%). Четверть опрошенных смотрит на производительность труда, а 22% анализируют уровень выгорания. Такой подход подтверждает, что бизнес воспринимает здоровье персонала не как социальный бонус, а как инструмент повышения устойчивости компании.

«Работодателям важно уходить от восприятия корпоративного здоровья как дополнительного бонуса. Это инструмент, который помогает поддерживать энергию сотрудников, снижать риск усталости и работать с вовлеченностью. Физическая активность — один из самых понятных форматов: она не заменяет ДМС или психологическую поддержку, но может стать регулярной базой заботы о команде», — комментирует Илья Лашковский, руководитель B2B-направления FitStars.

«Мы видим позитивный сдвиг в восприятии well-being. Если ещё пару лет назад многие воспринимали спортзалы и йогу как факультатив, то сегодня 85% компаний осознанно говорят о важности этой темы. И, что особенно ценно, почти половина уже готова закладывать конкретные проценты от ФОТ на такие программы. Это говорит о взрослении рынка: работодатели начинают измерять эффективность через бизнес-метрики — текучесть, вовлечённость, производительность. Наша рекомендация — переходить от разовых акций к системным решениям, которые можно масштабировать. Даже небольшие, но регулярные инвестиции в здоровье сотрудников окупаются стабильностью команды и снижением риска выгорания», — комментирует Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

* - исследование провели платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и фитнес-платформа FitStars. В опросе участвовали 103 представителя компаний разного размера — от малого бизнеса до организаций с численностью более 1000 человек.