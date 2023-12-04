Российские работодатели разместили более 300 тысяч вакансий для соискателей с инвалидностью. Спрос на таких работников растёт каждый месяц

С января по конец ноября 2023 года российские работодатели разместили на hh.ru более 300 тысяч вакансий, доступных соискателям с инвалидностью. В среднем в 2023 году ежемесячно российский бизнес размещал более 41 тысячи вакансий с маркировкой «доступно инвалидам». Так, только за последний месяц соискателям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) были доступны более 48 тысяч вакансий. Это на 57% больше, чем в 2022 году.

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию и выяснили, как изменился рынок труда для соискателей с инвалидностью в 2023 году. Обзор приурочен к Международному дню инвалида, который отмечался 3 декабря.

С января по конец ноября 2023 года российские работодатели разместили на hh.ru более 300 тысяч вакансий, доступных соискателям с инвалидностью. В среднем в 2023 году ежемесячно российский бизнес размещал более 41 тысячи вакансий с маркировкой «доступно инвалидам». Так, только за последний месяц соискателям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) были доступны более 48 тысяч вакансий. Это на 57% больше, чем в 2022 году (наглядно на диаграмме 1).

Регионами-лидерами по числу вакансий с подобной маркировкой в 2023 году стали Москва (более 42 тысяч вакансий с начала года или 14%), Петербург (более 21 тысячи вакансий для инвалидов или 7%), Московская область (6%), Краснодарский край (4,2%), Свердловская область (4%), Новосибирск 3,7%) и Татарстан (3,4%) (наглядно на диаграмме 2).

В целом по регионам СЗФО работодатели с начала года разместили более 34 тысяч вакансий для соискателей с инвалидностью. По сравнению с 2022 бизнес увеличил число новых рабочих мест для инвалидов на 42%. Сильнее всего за год выросли возможности трудоустроиться у соискателей с ОВЗ из Калининградской области (+54% новых вакансий), в Ленобласти (+49%), в Новгородской области (+47%), в Петербурге (+46%), а также в Вологодской области (+45%). Упало число маркированных вакансий по СЗФО только в Карелии (-5% по сравнению с 2022 годом) (наглядно на диаграмме 3).

На данный момент наибольшая доля вакансий, доступных соискателям с инвалидностью, размещаются работодателями в сфере продаж и обслуживания клиентов (49,6% от всего объема), в сфере транспорта и логистики (18%), в области обслуживающего и домашнего персонала (15%), также в области административной работы (13%) и в сфере рабочих специальностей (11%).

Меньше всего вакансий, доступных инвалидам, сейчас можно найти в сфере фитнеса и бьюти-индустрии, в вакансиях управленческого уровня, в сфере закупок, а также в юридической среде (наглядно на диаграмме 4).