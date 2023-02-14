Российские работодатели стали на 95% чаще обещать премии будущим сотрудникам, в Мурманской области рост на 64%

Вопрос получения премий — важный, ведь это не только про суммарный доход, но и про то, насколько работника ценят и признают, насколько его роль в компании весома. Эксперты hh.ru выяснили, работодатели из каких отраслей наиболее щедры на премии, какие подводные камни есть в теме премирования работников, и какие спорные моменты, связанные с премированием есть, и как их разрешать.

Анализ рынка труда показывает, что российские работодатели в начале 2023 года на 95% чаще стали упоминать премирование работников в вакансиях по сравнению с началом 2022 года. Наиболее щедрыми на премии оказались компании из розничной торговли, ИТ-сферы, финансового сектора, отрасли логистики и перевозок, а также телекоммуникаций и строительства. Реже всего о премиях упоминают в условиях труда работодатели из сферы «Общественная деятельность, партии, благотворительность, НКО», а также компании из области искусства, лесной промышленности и ЖКХ.

В лидерах по числу вакансий с возможностью получить премию на данный момент московские, петербургские компании, а также работодатели из Свердловской области. При этом за год сильнее всего выросла доля вакансий с возможностью премирования у работодателей из Челябинской области (+181%). В Мурманской области число вакансий и работодателей, готовых выплачивать премии работникам за год выросло на 63%.

Топ-10 регионов с наибольшей долей вакансий с упоминанием премирования работников:

Регион Доля вакансий с упоминанием премии Прирост за год Самарская область 2% 102% Челябинская область 2% 181% Ростовская область 2% 100% Нижегородская область 3% 91% Республика Татарстан 4% 105% Краснодарский край 4% 95% Свердловская область 4% 132% Санкт-Петербург 9% 90% Московская область 9% 79% Москва 18% 74%

Какие премии бывают

1. Премии, которые предусмотрены системой оплаты труда на основании конкретных показателей и условий премирования, разработанных в компании. У таких премий есть чёткая периодичность (ежемесячная, годовая, квартальная и др.), их размер чётко определён рамками (например, % от заработной платы). Премии за выполнение плана продаж, премия по итогам выполнения проекта, годовой бонус за достижение поставленных целей — всё это пример выплат, которые предусмотрены системой оплаты труда.

Лайфхак: если вы ищете новую работу, рекомендую посчитать свой среднемесячный доход (ваша зарплата за год + все премии, разделённые на 12 месяцев). Дело в том, что при переходе в новую компанию вы, вероятно, не будете участвовать в бонусной программе, например, в период испытательного срока. Поэтому при получении предложения имеет смысл сравнить — насколько предлагаемые условия лучше того, что вы получаете на нынешнем месте.

2. Разовые премии, которые не входят в систему оплаты труда.

Они выплачиваются сотруднику за определённые достижения, многолетнюю добросовестную работу, выполнение срочного и важного задания или к знаменательным событиям (профессиональный праздник, день рождения компании и прочее). Подобные выплаты — добрая воля работодателя, на которую довольно сложно повлиять сотруднику.

Важный момент: такие выплаты — приятный финансовый бонус, который навряд ли глобально изменит ваше материальное положение (так как премия разовая). Но знать о них и при необходимости напоминать о них нужно и важно. Если вы хотите досконально разобраться с тем, какие виды бонусов предусмотрены в вашей компании, обратитесь к следующим документам:

Своему трудовому договору;

Положению об оплате труда или политике по выплатам и компенсациям;

Иные документы в вашей компании, которые определяют выплаты, компенсации и льготы (информацию о них можно получить в HR-отделе);

Документы можно запросить на ознакомление в HR-службе вашей компании.

Алгоритм получения премии

Есть компании, в которых премирование привязано к результатам оценки — годовой, квартальной, ежемесячной. Если это ваш случай — вам повезло: цели фиксируются в специальных формах, далее вместе с руководителем вы подводите итоги работы и с высокой долей вероятности можете сами рассчитать, на какой размер премии можете рассчитывать.

В случае, если похожей бонусной программы нет, при этом сами премии выплачиваются (но скорее зависят от инициативы руководителя или распоряжения генерального директора), то можно протестировать следующий подход:

Обсуждение показателей (или KPI) с руководителем, на основании которых будет формироваться бонус;

Предложение закрепить договорённости в документе, в идеале — в допсоглашении, но порой достаточно и переписки в корпоративной почте. Иногда фиксируется не конкретная цифра, а диапазон — например, от 80% до 150% от вашей зарплаты, в зависимости от степени выполнения или перевыполнения плана);

Выполнение объёма работы, необходимого для получения премии, презентация и защита результатов работы;

Выплата бонуса.

Как правило, соблюдение алгоритма повышает вероятность получения премии. Гораздо хуже, когда вы вообще не поднимаете тему материального вознаграждения, думая: «Ну конечно, он мне заплатит, главное, чтобы работа хорошо была сделана».

От чего зависит начисление премий

Казалось бы, выполнил свою работу хорошо — гарантированно получаешь свою премию. Но не всё так просто! Ст. 191 ТК РФ говорит о премии как о поощрении, условия которого определяются в локальных нормативных актах (ЛНА) компании. Например, в положении о премировании (или других ЛНА) вы можете встретить такие формулировки:

Выплата премий привязана к экономическим результатам работодателя. Если достигнуты плановые показатели (объём продаж, выручка, прибыль, запуск новых регионов и пр.), то премии начисляются, а если нет — приказа о начислении и выплате премий не будет;

Премия выплачивается по инициативе работодателя;

Решение о премировании принимает генеральный директор, и он же определяет размер премии;

Решение о выплате премии принимается на основе служебных записок руководителя и др.

Подобные формулировки часто включают в ЛНА, чтобы компании было проще отстоять свою позицию в случае спора с работником. Поэтому знать об этих условиях необходимо, чтобы не разочаровываться на тему «а премию-то мне не заплатили».

Спорные моменты, связанные с получением премии

— Я планирую увольняться, обязан ли работодатель начислить мне премию?

Не нужно озвучивать решения об увольнении, если у вас нет конкретного оффера. Поиски работы могут продлиться и неделю, и полгода, а отношение к вам может измениться.

Поставьте себя на место руководителя: зачем премировать того, кто уже не видит себя в компании? Кстати, история во вступительной части этой статьи как раз про это: мой клиент не получил премию, потому что сказал руководителю о своём уходе.

Если вы уходите, но понимаете, что есть риск не получить премию, которую вы заработали, это может стать предметом переговоров с работодателем. Как вариант: вы передаёте дела месяц или участвуете в отборе сотрудника на своё место, а вам выплачивается бонус. Сумму можно зафиксировать в соглашении сторон.

— Может ли быть выплачена премия после увольнения?

Да, это возможно, если это предусмотрено внутренними локальным актам компании (ЛНА).

— Я нахожусь на испытательном сроке, прошёл слух, что будет премия к праздникам. Могу ли я на неё рассчитывать?

Опять же, можно обратиться к внутренним ЛНА (например, положению о премировании) или за консультацией в HR-службу компании. Шансы есть, но они небольшие: как правило, в мотивационных программах не участвуют стажёры и сотрудники, находящиеся на испытательном сроке, так как на испытательном сроке не всегда вводятся KPI, от которых зависит премия.

И ещё несколько рекомендаций, которые помогут вам себя чувствовать увереннее в теме премирования: