Российские рыбаки добыли более 1,5 млн тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), общероссийский вылов с начала года составил 1519,4 тысячи тонн водных биоресурсов.

Рыбаки Северного бассейна с начала 2025 года к 10 апреля добыли 95 тысяч тонн морепродуктов, в том числе трески – 62,6 тысячи тонн; пикши – 18 тысяч тонн (+0,5 тысячи тонн к уровню 2024 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 85,4 тысячи тонн (+33,4 тысячи тонн, или 64,3% к уровню соответствующего периода 2024 года).