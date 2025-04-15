Российские рыбаки добыли более 1,6 млн тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), общероссийский вылов с начала года к 15 апреля составил 1630,6 тысячи тонн водных биоресурсов.

Рыбаки Северного бассейна за этот период добыли 99,8 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 64,9 тысячи тонн; пикши – 18,8 тысячи тонн (+0,5 тысячи тонн к уровню 2024 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 106 тысяч тонн (+38,9 тысячи тонн, или 58% к уровню соответствующего периода 2024 года).