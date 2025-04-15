Мурманская область. Арктика (16+)15.04.25 16:30
Российские рыбаки добыли более 1,6 млн тонн водных биоресурсов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), общероссийский вылов с начала года к 15 апреля составил 1630,6 тысячи тонн водных биоресурсов.
Рыбаки Северного бассейна за этот период добыли 99,8 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 64,9 тысячи тонн; пикши – 18,8 тысячи тонн (+0,5 тысячи тонн к уровню 2024 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 106 тысяч тонн (+38,9 тысячи тонн, или 58% к уровню соответствующего периода 2024 года).
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Последние комментарии
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
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