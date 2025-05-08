Российские рыбаки добыли более 1,8 млн тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), общероссийский вылов с начала текущего года к 6 мая составил 1818,3 тысячи тонн водных биоресурсов.

Рыбаки Северного бассейна добыли в этот период 120,8 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 76,5 тысячи тонн; пикши – 21,3 тысячи тонн (+0,9 тысячи тонн к уровню 2024 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 142,2 тысячи тонн (+15,8 тысячи тонн, или 12,6% к уровню соответствующего периода 2024 года).