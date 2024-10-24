Мурманская область. Арктика (16+)24.10.24 11:00
Российские рыбаки добыли более 4,1 млн тонн водных биоресурсов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), на начало текущей недели вылов всех российских пользователей превысил 4,1 млн тонн.
Рыбаки Северного бассейна добыли 383,6 тысячи тонн морепродуктов: трески – 197,1 тысячи тонн; пикши – 49,1 тысячи тонн; мойвы – 51,7 тысячи тонн (+28,6 тысячи тонн к уровню 2023 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов российского флота составил 417,9 тысячи тонн.
Как отмечает объединённая пресс-служба Росрыболовства, продукция из свежих уловов в приоритетном порядке поступает на внутренний рынок.
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Последние комментарии
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
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