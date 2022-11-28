Российские рыбаки добыли более 4,4 млн тонн рыбы и морепродуктов к 25 ноября с начала года

С начала 2022 года по настоящее время добыча водных биоресурсов российскими рыбаками составила более 4,44 млн тонн, сообщает служба мониторинга Росрыболовства.

На Северном рыбохозяйственном бассейне общий вылов водных биоресурсов составил 477,8 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыча достигла 508,6 тысячи тонн, в том числе в зонах иностранных государств добыто 309 тысяч тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана — 199,6 тысячи тонн.

В текущем сообщении Росрыболовство не раскрывает динамику показателя относительно уровня годом ранее. При этом по данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), по состоянию на 14 ноября 2022 года сокращение добычи к прошлому году составляло 2,8%.