Большинство россиян поддерживает инициативу Госдумы об объявлении 31 декабря выходнымВ попытках сохранить историю человечества: казахский кукольный театр «Ор теке» и армянское боевое искусство зорхана претендуют на включение в список наследия ЮНЕСКО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.11.22 10:00

Российские рыбаки добыли более 4,4 млн тонн рыбы и морепродуктов к 25 ноября с начала года

С начала 2022 года по настоящее время добыча водных биоресурсов российскими рыбаками составила более 4,44 млн тонн, сообщает служба мониторинга Росрыболовства.

На Северном рыбохозяйственном бассейне общий вылов водных биоресурсов составил 477,8 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыча достигла 508,6 тысячи тонн, в том числе в зонах иностранных государств добыто 309 тысяч тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана — 199,6 тысячи тонн.

В текущем сообщении Росрыболовство не раскрывает динамику показателя относительно уровня годом ранее. При этом по данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), по состоянию на 14 ноября 2022 года сокращение добычи к прошлому году составляло 2,8%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как частичная мобилизация изменила рынок труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире11:25«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Работодатели Мурманской области снова ищут кандидатов на массовую подработку к Новому году, а также редких специалистов-PRO Валюту (16+)Цены на нефть падают, рубль снижается против доллара и повышается к евро-PRO Энергетику (18+)Бюджет 2023: средства на улучшение качества воды и организацию индивидуальных теплопунктов в проекте основного закона заложены-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 и 28 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правительство одобрило создание системы мониторинга многолетней мерзлоты в Арктике
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика