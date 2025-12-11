Мурманская область. Арктика (16+)11.12.25 11:00
Российские рыбаки добыли более 4,4 млн тонн водных биоресурсов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 9 декабря вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 4438,6 тысячи тонн.
Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна за отчётный период добыли 304,7 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 153,4 тысячи тонн, пикши – 54,5 тысячи тонн.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи российского флота составил 484,7 тысячи тонн (на 20,9 тысячи тонн, или 4,5% выше показателя соответствующего периода 2024 года).
