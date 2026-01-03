Мурманская область. Арктика (16+)03.01.26 14:00
Российские рыбаки добыли более 4,6 млн тонн водных биоресурсов
На 30 декабря 2025 года, по данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 4638,7 тысячи тонн.
Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна к концу ушедшего года добыли 312,8 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 157 тысяч тонн; пикши – 56,4 тысячи тонн.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи российского флота составил 502,7 тысячи тонн (на 4,9 тысячи тонн, или 1% выше показателя соответствующего периода 2024 года).
Последние комментарии
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
