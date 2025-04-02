Российские рыбаки добыли больше 1,4 млн тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), российские рыбаки добыли 1400,6 тысячи тонн водных биоресурсов.

Рыбаки Северного бассейна с начала 2025 года на 31 марта выловили 86,5 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 58,9 тысячи тонн; пикши – 15,2 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 76,084 тысячи тонн (+32,3 тысячи тонн, или 73,9% к уровню соответствующего периода 2024 года).