Российские рыбаки добыли свыше 4,2 млн тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала текущего года и на 19 ноября вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 4241,1 тысячи тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна в отчётном периоде добыли 292,5 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 148,3 тысячи тонн; пикши – 51 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 459,3 тысячи тонн (на 12 тысячи тонн, или 2,7% выше показателя соответствующего периода 2024 года).