Мурманская область. Арктика (16+)14.11.24 11:00
Российские рыбаки добыли свыше 4,3 млн тонн водных биоресурсов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 4,3 млн тонн (4366 тысяч).
Рыбаки Северного бассейна добыли 402,3 тысячи тонн, в том числе трески – 204,6 тысячи тонн; пикши – 54,1 тысячи тонн; мойвы – 51,7 тысячи тонн (+28,6 тысячи тонн к уровню 2023 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов российского флота составил почти 441,684 тысячи тонн.
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