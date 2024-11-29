Мурманская область. Арктика (16+)29.11.24 12:30
Российские рыбаки добыли свыше 4,5 млн тонн водных биоресурсов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 4,5 млн тонн.
Рыбаки Северного бассейна к 26 ноября добыли 413,1 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 209 тысяч тонн; пикши – 57,2 тысячи тонн; мойвы – 51,7 тысячи тонн (+ 28,6 тысячи тонн к уровню 2023 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 452 тысячи тонн водных биоресурсов.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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