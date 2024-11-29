Российские рыбаки добыли свыше 4,5 млн тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 4,5 млн тонн.

Рыбаки Северного бассейна к 26 ноября добыли 413,1 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 209 тысяч тонн; пикши – 57,2 тысячи тонн; мойвы – 51,7 тысячи тонн (+ 28,6 тысячи тонн к уровню 2023 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 452 тысячи тонн водных биоресурсов.