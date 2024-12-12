Российские рыбаки добыли свыше 4,6 млн тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 4658,9 тысячи тонн.

Рыбаки Северного бассейна на 11 декабря добыли 422,1 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 213 тысяч тонн; пикши – 59,6 тысячи тонн; мойвы – 51,7 тысячи тонн (+ 28,6 тысячи тонн к уровню 2023 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 464,17 тысячи тонн водных биоресурсов.