Российские рыбаки идут с превышением к уровню прошлого года в 12% — добыто более 4,2 млн тонн

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС — подведомственный Росрыболовству), к 4 октября 2023 года общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 4,2 млн тонн, что на 12% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

На Северном бассейне рыбаки освоили 378 тысяч тонн, в том числе трески – 220,5 тысячи тонн, пикши – 63,2 тысячи тонн, мойвы – 23 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил 426,2 тысячи тонн — почти на 6,3% выше уровня соответствующего периода 2022 года.

Как пишет t.me/fish_gov_ru, рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок страны.