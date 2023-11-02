Мурманская область. Арктика (16+)02.11.23 11:30
Российские рыбаки идут с превышением по объёму вылова: добыто 4,6 млн тонн, +11,2% к уровню 2022 года
На Северном бассейне рыбаки выловили 403 тысячи тонн, в том числе трески – 231,5 тысячи тонн, пикши – 66,5 тысячи тонн, мойвы – 23 тысячи тонн.
По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС — подведомственный Росрыболовству), к 1 ноября 2023 года общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 4,6 млн тонн, что на 11,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года.
На Северном бассейне рыбаки выловили 403 тысячи тонн, в том числе трески – 231,5 тысячи тонн, пикши – 66,5 тысячи тонн, мойвы – 23 тысячи тонн.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи (вылова) российский рыбопромысловый флот освоил более 476,5 тысячи тонн (+0,4%).
Видео: https://vk.com/video-198760157_456239773
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