Российские рыбаки идут с превышением по объёму вылова: добыто 4,6 млн тонн, +11,2% к уровню 2022 года

На Северном бассейне рыбаки выловили 403 тысячи тонн, в том числе трески – 231,5 тысячи тонн, пикши – 66,5 тысячи тонн, мойвы – 23 тысячи тонн.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС — подведомственный Росрыболовству), к 1 ноября 2023 года общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 4,6 млн тонн, что на 11,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

На Северном бассейне рыбаки выловили 403 тысячи тонн, в том числе трески – 231,5 тысячи тонн, пикши – 66,5 тысячи тонн, мойвы – 23 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи (вылова) российский рыбопромысловый флот освоил более 476,5 тысячи тонн (+0,4%).

Видео: https://vk.com/video-198760157_456239773