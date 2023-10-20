Российские рыбаки идут с превышением по объёму вылова: добыто более 4,4 млн тонн, +11,7% к уровню 2022 года

На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили 391 тысячу тонн, в том числе трески – 226,6 тысячи тонн, пикши – 64,7 тысячи тонн, мойвы – 23 тысячи тонн.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС — подведомственный Росрыболовству), к 19 октября 2023 года общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 4,4 млн тонн, что на 11,7% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили 391 тысячу тонн, в том числе трески – 226,6 тысячи тонн, пикши – 64,7 тысячи тонн, мойвы – 23 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи (вылова) российский рыбопромысловый флот освоил более 452,2 тысячи тонн (+2,2%).

Рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок, отмечает Росрыболовство.