Мурманская область. Арктика (16+)12.04.23 15:20
Российские рыбаки идут с превышением по объёму вылова морских биоресурсов практически по всем рыбохозяйственным бассейнам
По данным системы мониторинга Росрыболовства, к 11 апреля российские рыбаки добыли более 1,6 млн тонн — на 10,5% выше уровня аналогичного периода 2022 года.
На Северном бассейне вылов достиг 140 тысяч тонн. Трески добыто 79 тысяч тонн, пикши – 27,2 тысячи тонн, что на 5,2 тысячи тонн больше уровня 2022 года, мойвы – 23,1 тысячи тонн, что на 0,7 тысячи тонн больше уровня 2022 года.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи российским флотом составил 115,6 тысячи тонн (на 19,6 тысячи тонн, или на 20,4% выше уровня соответствующего периода 2022 года).
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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