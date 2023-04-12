Российские рыбаки идут с превышением по объёму вылова морских биоресурсов практически по всем рыбохозяйственным бассейнам

По данным системы мониторинга Росрыболовства, к 11 апреля российские рыбаки добыли более 1,6 млн тонн — на 10,5% выше уровня аналогичного периода 2022 года.

На Северном бассейне вылов достиг 140 тысяч тонн. Трески добыто 79 тысяч тонн, пикши – 27,2 тысячи тонн, что на 5,2 тысячи тонн больше уровня 2022 года, мойвы – 23,1 тысячи тонн, что на 0,7 тысячи тонн больше уровня 2022 года.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи российским флотом составил 115,6 тысячи тонн (на 19,6 тысячи тонн, или на 20,4% выше уровня соответствующего периода 2022 года).