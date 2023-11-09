Российские рыбаки идут с превышением по объёму вылова в 11% к уровню прошлого года

На Северном бассейне рыбаки выловили 410,2 тысячи тонн, в том числе трески – 235 тысячи тонн, пикши – 67,8 тысячи тонн, мойвы – 23 тысячи тонн.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС — подведомственный Росрыболовству), к 8 ноября 2023 года общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил почти 4,7 млн тонн - на 11% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

На Северном бассейне рыбаки выловили 410,2 тысячи тонн, в том числе трески – 235 тысячи тонн, пикши – 67,8 тысячи тонн, мойвы – 23 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил более 487,6 тысячи тонн - чуть выше уровня прошлого года.

Видео: https://fish.gov.ru/news/2023/11/08/rossijskie-rybaki-idut-s-prevysheniem-po-obemu-vylova-v-11-k-urovnyu-proshlogo-goda-dobyto-pochti-47-mln-tonn/