Мурманская область. Арктика (16+)04.03.22 11:30
Российские рыбаки к 28 февраля добыли более 768 тысячи тонн водных биоресурсов
Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём вылова водных биоресурсов всеми российскими рыбаками по состоянию на 28 февраля 2022 года составил 768,5 тысячи тонн, что на 16,7 тысячи тонн, или на 2,2% больше уровня 2021 года.
У рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна объём добычи составил 76,5 тысячи тонн. На промысле трески вылов составил 46,6 тысячи тонн, пикши – 14,9 тысячи тонн.
В конвенционных районах, исключительных экономических зонах иностранных государств и открытой части Мирового океана объём добычи составил 50,4 тысячи тонн.
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