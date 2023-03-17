Мурманская область. Арктика (16+)17.03.23 13:00
Российские рыбаки к середине марта добыли более 1,1 млн тонн рыбы и морепродуктов - на 10,5% больше уровня 2022 года
Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к середине марта российские рыбаки добыли более 1,1 млн тонн, что на 105 тысяч тонн, или 10,5%, больше уровня предыдущего года на аналогичную дату.
На Северном бассейне вылов достиг 99,4 тысячи тонн. Трески добыто 54 тысячи тонн, пикши – 18,7 тысячи тонн, мойвы – 21 тысяча тонн.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи российским флотом составил 67,8 тысячи тонн.
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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