Российские рыбаки наращивают вылов мойвы в Баренцевом море: национальная квота России будет освоена в полном объёме

По данным системы мониторинга Росрыболовства, вылов мойвы к 14 марта текущего года на Северном рыбохозяйственном бассейне составил 21 тысячу тонн, или 85,4% от национальной квоты Российской Федерации, что почти на 17% выше уровня 2022 года.

Как пишет t.me/s/fish_gov_ru, по итогам 52-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК, октябрь, 2022 г.) национальная квота России согласована в объеме 24,6 тысячи тонн и распределена между 21 российским пользователем водных биоресурсов.

За отчётный период промысел вели 5-6 судов в исключительной экономического зоне России и одно судно — в норвежских водах.

В уловах преобладает мойва хорошего размера: самцы — 17-17,5 см, самки — 15,2-15,5 см.

По прогнозам специалистов Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, путина завершится в третьей декаде марта. Ожидается, что при сохранении наблюдаемой динамики, национальная квота России будет освоена отечественными рыбаками в полном объёме.