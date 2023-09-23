Российские рыбаки наращивают вылов, производство и экспорт рыбной продукции

Экспорт российской рыбной продукции в январе-августе 2023 года (без учёта торговли вне зоны действия таможни) составил около 1,4 млн тонн, что на 4% больше уровня 2022 года. В стоимостном выражении экспортировано на 3,6 млрд долларов США, что на 4% меньше уровня 2022 года.

Как сообщает vk.com/fish_gov_ru, основные статьи экспорта рыбной продукции в январе-августе 2023 года: рыба мороженая – более 1 млн тонн; филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш) - 147 тысяч тонн; мука и гранулы из водных биоресурсов непищевые - 100 тысяч тонн; ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные – 72 тысячи тонн.

Импорт рыбной продукции в январе-августе 2023 глода составил около 390 тысяч тонн, что на 26% больше уровня 2022 года (1,7 млрд долларов США).

Основные статьи импорта рыбной продукции в январе-августе 2023 года: рыба мороженая - 171 тысяча тонн; ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные, в панцире или без панциря - 83 тысячи тонн; готовая или консервированная рыба, икра - 50 тысяч тонн; готовые или консервированные ракообразные и моллюски – 23 тысячи тонн.

Российские рыбаки продолжают успешно вести промысел - к 18 сентября добыто более 4 млн тонн, что на 11,5% больше уровня прошлого года.

Вылов и производство полностью покрывают потребности внутреннего рынка и позволяют наращивать экспорт, по импорту поступает продукция для обеспечения широкого ассортимента (то есть продукция, которая не добывается или не производится отечественными предприятиями отрасли или производится пока не в достаточном количестве при повышенном спросе).