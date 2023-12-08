Российские рыбаки преодолели порог в 5 млн тонн - при этом предстоит ещё месяц активного промысла

На Северном бассейне рыбаки выловили 444,3 тысячи тонн, в том числе трески – 257 тысяч тонн, пикши – 74 тысячи тонн, мойвы – 23 тысячи тонн.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС — подведомственный Росрыболовству), к 5 декабря 2023 года общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями достиг 5,028 млн тонн — почти на 10% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Такой показатель удалось достичь в большей степени благодаря удачной лососевой путине и освоению сардины иваси на Дальнем Востоке.

На Северном бассейне рыбаки выловили 444,3 тысячи тонн, в том числе трески – 257 тысяч тонн, пикши – 74 тысячи тонн, мойвы – 23 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил более 526 тысяч тонн.

Видео: https://vk.com/video-198760157_456239782