Российские рыбаки с начала года снизили добычу водных биоресурсов на 7,5%

Общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 11 января 2021 года, согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, составил 107,60 тысячи тонн, что на 8,79 тысячи тонн, или на 7,5%, меньше уровня 2020 года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 10,41 тысячи тонн (-0,48 тысячи тонн, или -4,39%). На промысле трески вылов составил 7,71 тысячи тонн (-0,15 тысячи тонн), пикши – 2,26 тысячи тонн (+0,08 тысячи тонн).

Общий объём добычи в зонах иностранных государств составил 4,7 тысячи тонн (-1,6 тысячи тонн), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 0,2 тысячи тонн (+0,1 тысячи тонн).