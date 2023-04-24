Российские рыбаки с начала года увеличили на 23% вылов за пределами отечественных вод

Вылов российского рыбодобывающего флота в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана с начала 2023 года к 17 апреля составил почти 138 тысяч тонн, что на 23% больше показателя годом ранее.

Как сообщает Росрыболовство, в отчётный период на промысле и переходе за пределами исключительной экономической зоны России (ИЭЗ России) находилось 120 отечественных рыбопромысловых судов, в иностранных портах — 90 судов.

Сейчас российский флот работает в водах иностранных государств, в том числе Мавритании, Намибии, НЕАФК (район регулирования Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике), НАФО (район регулирования Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана) и ЮТО (район региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана). Отечественные рыбаки ведут промысел по квотам, выданным Российской Федерации в рамках международных межправительственных соглашений в области рыболовства.

Традиционно российский флот добывает в зарубежных водах атлантическую сельдь, путассу, сайду, зубатку, палтуса, морского окуня, скумбрию, ставриду, сардину, сардинеллу и другие промысловые объекты.