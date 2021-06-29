Российские рыбаки смогут возместить до 30% затрат на приобретение судового топлива за счёт субсидий

Правила предоставления господдержки рыбного промысла утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как сообщает пресс-служба российского правительства, постановление №1023 подписано 26 июня 2021 года.

Российские рыбаки смогут получить субсидии на частичную компенсацию топливных затрат. Решение коснётся рыбаков, которые ведут промысел в удалённых районах.

За счёт субсидий участники отрасли смогут возместить до 30% затрат на приобретение судового топлива. Получить финансирование можно будет уже в 2021 году. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 461,5 млн рублей.

Порядок подачи заявок на получение господдержки определит Росрыболовство. Эта информация будет опубликована на сайте ведомства и на едином портале бюджетной системы России не позднее 31 августа.

Отметим, эта работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса», которая утверждена правительством в 2014 году. Среди основных задач – увеличение объёмов добычи водных биоресурсов, стимулирование производства отечественной продукции, создание благоприятных условий для бизнеса и привлечения инвестиций, восстановление сырьевой базы отрасли и развитие научно-технического потенциала рыбохозяйственного комплекса.