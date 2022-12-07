Российские рыбаки снизили вылов водных биоресурсов и производство рыбопродукции

Российские рыбаки с начала текущего года по 28 ноября добыли 4,5 млн тонн водных биоресурсов. Снижение показателя к аналогичному периоду прошлого года составило 2,5%, сообщает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Около 72% вылова пришлось на Дальний Восток.

Добыча по основным видам в отчётный период распределилась так: минтай — 1,8 млн тонн (+12,7% к прошлому году); тихоокеанская сельдь — 416,6 тысячи тонн (+18,8%); скумбрия — 34,8 тысячи тонн (-44,9%); сардина иваси — 268,3 тысячи тонн (+11,3%); тихоокеанские лососи — 272,1 тысячи тонн (-49,5%); треска — 433,6 тысячи тонн (-8,3%); пикша — 74,6 тысячи тонн (-16,4%); килька — 25,6 тысячи тонн (-4,8%); шпрот — 38,2 тысячи тонн (+0,8%).

Производство рыбопродукции за неполные 11 месяцев 2022 года составило 2,6 млн тонн, что на 2% меньше аналогичного периода 2021 года. Из них около 1,9 млн тонн доставлено в российские порты, около 291,5 тысячи тонн находятся на судах в море.