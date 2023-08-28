Российские рыбаки сохраняют положительную динамику вылова: добыто более 3,6 млн тонн – на 12% выше уровня прошлого года

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна освоили 327 тысяч тонн, основная доля вылова приходится на треску и пикшу.

Согласно данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства, к 25 августа 2023 года общий объём добычи водных биоресурсов составил 3,6 млн - на 12% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна освоили 327 тысяч тонн, основная доля вылова приходится на треску и пикшу.

Объём добычи российским флотом в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана вырос на 6,5% и достиг 365,6 тысячи тонн.

Рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок, отмечает пресс-служба Росрыболовства.

Фото и видео: https://vk.com/video-198760157_456239743