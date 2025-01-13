Мурманская область. Арктика (16+)13.01.25 12:30
Российские рыбаки в новом году ведут промысел с опережением показателей аналогичного периода 2024 года
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала 2025 года вылов всеми российскими пользователями составил 58,6 тысячи тонн водных биоресурсов (на 5,8 тысячи тонн больше уровня предыдущего года).
Рыбаки Северного бассейна на 13 января уже выловили 2,6 тысячи тонн морепродуктов.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл порядка 0,68 тысячи тонн.
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