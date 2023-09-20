Российские рыбаки выловили более 4 млн тонн рыбы и морепродуктов
По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС — подведомственный Росрыболовству), к 19 сентября 2023 года общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 4,05 млн тонн, что на 11,5% больше уровня аналогичного периода прошлого года.
На Северном бассейне рыбаки выловили 353,2 тысячи тонн, в том числе трески – 213,6 тысячи тонн, пикши – 59,4 тысячи тонн, мойвы – 23 тысячи тонн (+0,4 тысячи тонн).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи (вылова) российский рыбопромысловый флот освоил 416,8 тысячи тонн — почти на 6,3% выше уровня соответствующего периода 2022 года.
Рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок, сообщает Росрыболовство.
Фото и видео: https://vk.com/fish_gov_ru