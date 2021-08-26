Российские рыбаки вышли на положительную динамику вылова: объём добычи превысил прошлогодний уровень

По данным системы мониторинга Росрыболовства, к 24 августа текущего года российские рыбаки добыли более 3,42 млн тонн, что на 0,1% выше уровня 2020 года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне вылов увеличился на 7% - до 374,20 тысячи тонн. На промысле трески добыто на 35,7 тысячи тонн больше – 267,52 тысячи тонн. Вылов пикши составил 54,67 тысячи тонн, что на 1,51 тысячи тонн меньше уровня 2020 года.

В зонах иностранных государств российский флот освоил 203,8 тысячи тонн, что на 15% меньше уровня соответствующего периода 2020 года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто на 8,8% больше – 206,7 тысячи тонн.