Российские рыбаки завершают мойвенную путину в Баренцевом море с превышением к уровню прошлого года: национальная квота России почти вся освоенаГодовая инфляция в Мурманской области в феврале 2023 года вновь замедлилась и составила 13,5% после 14,5% месяцем ранее
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Мурманская область. Арктика (16+)22.03.23 12:30

Российские рыбаки завершают мойвенную путину в Баренцевом море с превышением к уровню прошлого года: национальная квота России почти вся освоена

По данным системы мониторинга Росрыболовства, к 21 марта вылов мойвы в Северном рыбохозяйственном бассейне превысил уровень добычи прошлого года на 12% и достиг 23,1 тысячи тонн (94% от национальной квоты России).

Добычу мойвы в 2023 году осуществлял 21 российский пользователь, из них 18 рыбопромышленников освоили свою долю квоты на 90-100%.

По наблюдениям специалистов Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, в этом году активный нерест мойвы начался, как и в 2022 году, с третьей декады января, но в отличие от предыдущего года, подходы рыбы были более интенсивными, в скоплениях преобладали особи более крупного размера. Особенностью путины 2023 года учёные отмечают также направление миграции мойвы в исключительную экономическую зону России (ИЭЗ России), что позволило рыбакам успешно освоить национальную квоту. В 2022 году скопления мойвы формировались в основном в норвежских водах.

Согласно краткосрочному прогнозу развития промысловой обстановки, с 21 по 26 марта продолжится остаточная нерестовая миграция мойвы к берегам северной Норвегии, в меньшей степени — к побережью Мурмана, общая интенсивность хода будет быстро снижаться.

В российских водах формирование промысловых скоплений вероятно только на локальных участках в пределах 12-мильной зоны. Наука рекомендует работать в норвежской экономической зоне: формирование скоплений ожидается на значительной акватории вдоль побережья от Рёст банки до Норвежского желоба.

Напомним, по итогам 52-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК, октябрь, 2022 г.) национальная квота России согласована в объеме 24,6 тысячи тонн.

 

 

 

 

 

 

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