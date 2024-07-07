Российские школьники отправятся на космодром «Восточный»

В России стартовал второй сезон конкурса для школьников и студентов «Научная Вселенная». В 2024 году участников ждут новые тематические треки, мультиформатные задания, работа под наставничеством молодых ученых. Победители конкурса отправятся в научное путешествие на космодром «Восточный».

3 июля 2024 года стартовал второй сезон мультиформатного конкурса для школьников и студентов «Научная Вселенная». Проект, направленный на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований, проводится второй год подряд при грантовой поддержке Минобрнауки России. В 2023 году в проекте приняло участие более 300 тысяч человек со всей страны.

В основе конкурса – тематические треки, связанные с приоритетными направлениями научно-технологического развития России: «Цифровые технологии», «Климат и экология», «Генетика и персонализированная медицина», «Развитие Арктики», «Освоение космоса», «Агробиотехнологии», «Новые источники энергии», «Гуманитарный микс».

У каждого трека конкурса свой наставник — ведущий молодой ученый; стратегический партнер – компания, лидирующая в области науки или производства; символ – персонаж Вселенной Русских Супергероев BY. Вселенную населяют персонажи, выросшие из славянского фольклора, но в современной интерпретации: Яга, Конек, Леший, Пересвет, Заря, Ермак, Горыныч и другие.

«Важность цифровых технологий невозможно переоценить. Сегодня Россия – один из безусловных лидеров в части цифровизации отраслей промышленности и доступности цифровых сервисов. Есть огромный спектр научных и технологических задач, которые в этом направлении можно решать и в дальнейшем развивать: квантовые технологии, искусственный интеллект, распределенные реестры и многое другое. Эти бурно развивающиеся направления могут вдохновить ребят на создание собственных проектов. Интересно увидеть проекты нового сезона и поработать с участниками, чтобы их идеи реализовались и вышли на новый уровень», — подчеркнул наставник трека «Цифровые технологии», руководитель научной группы Российского квантового центра «Квантовые информационные технологии», директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС Алексей Федоров.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, под руководством учёных школьникам и студентам предстоит решить кейс-задание от стратегических партнёров проекта. Ими выступают компании «Росатом», «Норникель», «Сбер», «РЖД», «BIOCAD» и другие. Во втором сезоне проекта Госкорпорация «Росатом» курирует два направления, в том числе новый трек, посвященный развитию Арктики.

«В этом году мы отмечаем два знаковых юбилея – 70 лет со дня пуска первой в мире атомной электростанции в Обнинске и 65-летие атомного ледокольного флота России. Поэтому символично, что во втором сезоне «Научной Вселенной» «Росатом» курирует два конкурсных трека – «Новые источники энергии» и «Развитие Арктики». Россия — единственная страна в мире, у которой есть атомный ледокольный флот. Сейчас в составе «Атомфлота» находится 7 действующих ледоколов, еще 3 строятся в Санкт-Петербурге, а на Дальнем Востоке заложен и строится суперледокол «Россия». Наша работа в Арктике многогранна: это не только ледоколы, но и экология, логистика, новая энергетика, научные разработки для северных регионов — поэтому этот трек будет особенно интересен участникам», — отметил заместитель директора департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Константин Рудер.

Финалисты конкурса представят свои решения в финале, который пройдет осенью этого года в Москве. 16 победителей – 8 студентов и 8 школьников – отправятся в научное путешествие на космодром «Восточный».

Зарегистрироваться можно до 21 августа 2024 года на сайте научнаявселенная.рф.

Фото: https://gov-murman.ru