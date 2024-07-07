Министерство труда и соцзащиты РФ предложит сделать 31 декабря 2025 года нерабочим днёмВ магазинах Кольского Заполярья цены на соль подскочили на 5,1%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.07.24 14:00

Российские школьники отправятся на космодром «Восточный»

В России стартовал второй сезон конкурса для школьников и студентов «Научная Вселенная». В 2024 году участников ждут новые тематические треки, мультиформатные задания, работа под наставничеством молодых ученых. Победители конкурса отправятся в научное путешествие на космодром «Восточный».

3 июля 2024 года стартовал второй сезон мультиформатного конкурса для школьников и студентов «Научная Вселенная». Проект, направленный на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований, проводится второй год подряд при грантовой поддержке Минобрнауки России. В 2023 году в проекте приняло участие более 300 тысяч человек со всей страны.

В основе конкурса – тематические треки, связанные с приоритетными направлениями научно-технологического развития России: «Цифровые технологии», «Климат и экология», «Генетика и персонализированная медицина», «Развитие Арктики», «Освоение космоса», «Агробиотехнологии», «Новые источники энергии», «Гуманитарный микс».

У каждого трека конкурса свой наставник — ведущий молодой ученый; стратегический партнер – компания, лидирующая в области науки или производства; символ – персонаж Вселенной Русских Супергероев BY. Вселенную населяют персонажи, выросшие из славянского фольклора, но в современной интерпретации: Яга, Конек, Леший, Пересвет, Заря, Ермак, Горыныч и другие.

«Важность цифровых технологий невозможно переоценить. Сегодня Россия – один из безусловных лидеров в части цифровизации отраслей промышленности и доступности цифровых сервисов. Есть огромный спектр научных и технологических задач, которые в этом направлении можно решать и в дальнейшем развивать: квантовые технологии, искусственный интеллект, распределенные реестры и многое другое. Эти бурно развивающиеся направления могут вдохновить ребят на создание собственных проектов. Интересно увидеть проекты нового сезона и поработать с участниками, чтобы их идеи реализовались и вышли на новый уровень», — подчеркнул наставник трека «Цифровые технологии», руководитель научной группы Российского квантового центра «Квантовые информационные технологии», директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС Алексей Федоров.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, под руководством учёных школьникам и студентам предстоит решить кейс-задание от стратегических партнёров проекта. Ими выступают компании «Росатом», «Норникель», «Сбер», «РЖД», «BIOCAD» и другие. Во втором сезоне проекта Госкорпорация «Росатом» курирует два направления, в том числе новый трек, посвященный развитию Арктики.

«В этом году мы отмечаем два знаковых юбилея – 70 лет со дня пуска первой в мире атомной электростанции в Обнинске и 65-летие атомного ледокольного флота России. Поэтому символично, что во втором сезоне «Научной Вселенной» «Росатом» курирует два конкурсных трека – «Новые источники энергии» и «Развитие Арктики». Россия — единственная страна в мире, у которой есть атомный ледокольный флот. Сейчас в составе «Атомфлота» находится 7 действующих ледоколов, еще 3 строятся в Санкт-Петербурге, а на Дальнем Востоке заложен и строится суперледокол «Россия». Наша работа в Арктике многогранна: это не только ледоколы, но и экология, логистика, новая энергетика, научные разработки для северных регионов — поэтому этот трек будет особенно интересен участникам», — отметил заместитель директора департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Константин Рудер.

Финалисты конкурса представят свои решения в финале, который пройдет осенью этого года в Москве. 16 победителей – 8 студентов и 8 школьников – отправятся в научное путешествие на космодром «Восточный».

Зарегистрироваться можно до 21 августа 2024 года на сайте научнаявселенная.рф.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:30«Правда или действие». Художественный сериал, 16 серия (16+)20:05«Здесь вопросы задаю я». (6+)20:10«Нераскрытый талант». Художественный фильм, серия 1-4 (12+)
-PRO Деньги (16+)До 130 тысяч рублей зарабатывают в Москве курьеры на самокате или велосипеде-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 59 копеек, доллар прибавил 1 копейку-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика