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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.23 12:00

Российские студенты, работающие в транспорте и логистике, получают больше, чем в остальных сферах

А самые маленькие зарплаты им предлагают в торговле — 43 тысячи рублей, пишет 1prime.ru, ссылаясь на совместное исследование «СберНПФ» и сервиса «Работа.ру».

«Максимальные показатели выявлены в транспорте и логистике — 75 тысяч рублей. В сегменте офисных служб и бизнес-услуг готовы платить 67 тысяч, ещё столько же — в строительстве и недвижимости. В производстве и агропроме среднее зарплатное предложение находится на уровне 63 тысяч. В сфере услуг студенты могут рассчитывать на доход в 55 тысяч. Зарплату в 54 тысячи рублей готовы платить в индустрии красоты и здоровья», — говорится в исследовании, результаты которого имеются в распоряжении РИА «Новости».

«Соискателей в IT и телекоме ожидает доход в 47 тысяч рублей. 44 тысячи предлагают работодатели из сферы культуры и образования, а также маркетинга и рекламы. Меньше всего студентам платят в торговле — 43 тысячи рублей в месяц», — также посчитали эксперты.

Число вакансий для студентов в августе 2023 года выросло на 8% по сравнению с августом прошлого года, а средняя зарплата достигла 57 тысяч рублей, говорит заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

«Рост количества вакансий на фоне дефицита кадров показывает, что работодатели готовы рассматривать неопытных кандидатов. Больше всего вакансий размещено для соискателей без опыта и специальной подготовки (23% от общего числа вакансий для студентов) — в основном это курьеры, операторы колл-центров, администраторы. Чуть меньше предложений о работе в торговле (21%). Интересно, что в транспорте и логистике, где студентам предлагают самые высокие зарплаты, сосредоточено 15% от общего числа вакансий», — добавляет он.

«Сегодня молодежь спешит обрести финансовую независимость — начинает работать и пробовать различные финансовые инструменты. За 8 месяцев года количество индивидуальных пенсионных планов (ИПП), оформленных клиентами «СберНПФ» в возрасте 18-26 лет, выросло на 10% по сравнению с тем же периодом 2022 года. В среднем представители этой возрастной группы ежемесячно пополняют свои пенсионные копилки на 2,7 тысячи рублей. Главное преимущество этого подхода — возможность откладывать небольшими суммами», — отметила исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина.

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