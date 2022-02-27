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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.22 21:00

Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые

«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации успешно продвинулась вглубь обороны противника ещё на 4 километра. Подразделения Донецкой Народной Республики, преодолев сопротивление националистических подразделений продвинулась ещё на 6 километров. Освобождены населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово, - сообщил генерал-майор Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России, во время очередного брифинга. - Российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 56 радиолокационных станций.

Только сегодня уничтожены 7 зенитных ракетных комплексов в том числе один С-300 в районе города Краматорск. Сбито 3 ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» в пригородах Чернигова.

Также, сначала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолёт на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автомобильной техники.

Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции.

К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи.

Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил.

Что касается украинских военнопленных, - мы продолжим достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил.

Понимаем, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям.

Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную.

Хочу подчеркнуть. Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами.

Также это касается руководителей Киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными.

Все вы будете найдены и неминуемо понесёте суровую ответственность».

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