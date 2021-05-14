Российские военнослужащие в Арктике готовы обеспечить безопасность в регионе

«Группировка сил и средств российской армии, развёрнутая в Арктике, способна обеспечить военную безопасность России», – заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере «Пётр Великий».

«В настоящее время в Арктике развернута группировка сил и войск, способная адекватно реагировать на существующие и прогнозируемые угрозы. Северный флот способен обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность Российской Федерации в Арктическом регионе», – сказал командующий.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, по словам адмирала, вместе с поддержанием высокой боевой готовности личный состав Северного флота на регулярной основе решает задачи оказания помощи и спасания на море, в том числе на трассе Северного морского пути, обеспечения безопасности судоходства и экологической безопасности в Арктике.

«Деятельность Северного флота прежде всего нацелена на поддержание стабильности в Евроарктическом регионе, осуществляется в строгом соответствии с нормами международного права и не направлена против других стран, – подчеркнул Моисеев. – Северный флот эффективно обеспечивает военную и экономическую безопасность России не только в арктическом регионе, но и в других районах Мирового океана в установленных границах ответственности».