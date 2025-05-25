Российские военнослужащие возвращаются на Родину

24 мая, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены ещё 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ.

24 мая, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены ещё 307 российских военнослужащих.

Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

«Начата реализация инициированного российской стороной масштабного обмена, который планируется продолжить в ближайшие дни, - сказал заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин. - В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. Министерство обороны оказало также содействие возвращению гражданских лиц».

Напомним, днём ранее, 23 мая, с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области.

Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.