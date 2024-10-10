За сутки потери ВСУ составили около 100 военнослужащих.

Министерство обороны Российской Федерации 9 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населённые пункты Новая Сорочина и Покровский, нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово.

За прошедшие сутки подразделениями группировки отражено две атаки противника в направлении населённых пунктов Любимовка и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Бондаревка, Дарьино, Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Меловый, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Плехово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Беловоды, Бунякино, Катериновка, Журавка, Макеевка, Мирлоги, Павловка, Новониколаевка, Речки, Стариково и Степановка. За сутки потери ВСУ составили около 100 военнослужащих.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».s://vk.com/mil