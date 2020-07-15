Российским истребителям пришлось вылетать на перехват самолётов-разведчиков США и Норвегии

Российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика Р-3С «Orion» ВВС Норвегии над Баренцевом морем и самолётов-разведчиков Р-8А «Poseidon», RС-135 и беспилотника MQ-9А «Reaper» ВВС США над Чёрным морем. Об этом сообщили вчера журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

14 июля российские средства контроля воздушного пространства над акваториями Баренцева и Чёрного морей обнаружили воздушные цели, которые летели в направлении государственной границы России.

«Для идентификации и перехвата целей в воздух были подняты истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота и Южного военного округа», - отметили в НЦУО.

Российские истребители сопроводили самолёты-разведчики и беспилотник на безопасном расстоянии, полёты проходили в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, уточнили в Центре управления обороной, сообщает ТАСС.

«После того, как разведывательные воздушные суда иностранных государств удались от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродромы базирования», - подчеркнули в НЦУО. Отмечается, что нарушения госграницы России допущено не было.