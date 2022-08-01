Российским компаниям в июле потребовалось почти 4000 системных администраторов. Это на 58% больше, чем в прошлом году

Эксперты hh.ru выяснили, что спрос на системных администраторов год к году вырос на 58%. Причём в четырнадцати отраслях рынка труда потребность в этих специалистах превысила 50% к показателям 2021 года.

Проще всего найти работу системным администратором, судя по числу вакансий в июле, в Москве (29% рабочих мест), Санкт-Петербурге (10%), Татарстане (5%), Краснодарском крае, Новосибирской и Свердловской области (по 3% вакансий в каждом регионе).

В разрезе отраслей наибольший спрос на сисадминов традиционно демонстрируют работодатели из ИТ-отрасли: 23% всех рабочих предложений приходится на этот сектор. На втором месте по доле вакансий для этих специалистов – компании из ретейла (10%), на третьем месте – финансовый сектор и строительные компании (по 6% в каждой области).

При этом прирост числа вакансий за год для системных администраторов наиболее выражен (более 50%) за год у работодателей из отрасли «Услуги для населения» (+118% июль за год), «Госорганизации» (+114%), «Сельское хозяйство» (+103%), «Финансовый сектор» (+94%), а также в ресторанно-гостиничном бизнесе (+93%) и др.

Отрасль, Россия: Прирост числа вакансий за год Услуги для населения 118% Государственные организации 114% Сельское хозяйство 103% Финансовый сектор 94% Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг 93% Энергетика 75% Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие 75% Химическое производство, удобрения 66% Нефть и газ 64% Товары народного потребления (непищевые) 64% Тяжелое машиностроение 58% Информационные технологии, системная интеграция, интернет 57% Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование 54% Медицина, фармацевтика, аптеки 54%

«Интересно, что за год у российских работодателей вырос спрос на системных администраторов с опытом работы. Так, доля вакансий с требованием стажа от 3 до 6 лет выросла на 65%, со стажем более 6 лет на 100%. Скорее всего российским компаниям срочно нужны опытные работники, которые могут оперативно включиться в рабочий процесс без долгого онбординга и обучения. Также работодатели за год увеличили медианную предлагаемую зарплату с 50000₽ до 55000₽ в среднем по стране, а также с 55000₽ до 60000₽ в регионах СЗФО», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.