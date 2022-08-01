Кошелёк: с 1 сентября изменится размер родительской платы в дошкольных учреждениях города МурманскаХОРОШИЕ НОВОСТИ: Тяга к неординарному – хамское кафе в Сиднее и перевёрнутый дом в румынском парке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.08.22 13:30

Российским компаниям в июле потребовалось почти 4000 системных администраторов. Это на 58% больше, чем в прошлом году

Эксперты hh.ru выяснили, что спрос на системных администраторов год к году вырос на 58%. Причём в четырнадцати отраслях рынка труда потребность в этих специалистах превысила 50% к показателям 2021 года.

Проще всего найти работу системным администратором, судя по числу вакансий в июле, в Москве (29% рабочих мест), Санкт-Петербурге (10%), Татарстане (5%), Краснодарском крае, Новосибирской и Свердловской области (по 3% вакансий в каждом регионе).

В разрезе отраслей наибольший спрос на сисадминов традиционно демонстрируют работодатели из ИТ-отрасли: 23% всех рабочих предложений приходится на этот сектор. На втором месте по доле вакансий для этих специалистов – компании из ретейла (10%), на третьем месте – финансовый сектор и строительные компании (по 6% в каждой области).

При этом прирост числа вакансий за год для системных администраторов наиболее выражен (более 50%) за год у работодателей из отрасли «Услуги для населения» (+118% июль за год), «Госорганизации» (+114%), «Сельское хозяйство» (+103%), «Финансовый сектор» (+94%), а также в ресторанно-гостиничном бизнесе (+93%) и др.

Отрасль, Россия:

Прирост числа вакансий за год

Услуги для населения

118%

Государственные организации

114%

Сельское хозяйство

103%

Финансовый сектор

94%

Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг

93%

Энергетика

75%

Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие

75%

Химическое производство, удобрения

66%

Нефть и газ

64%

Товары народного потребления (непищевые)

64%

Тяжелое машиностроение

58%

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

57%

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

54%

Медицина, фармацевтика, аптеки

54%

«Интересно, что за год у российских работодателей вырос спрос на системных администраторов с опытом работы. Так, доля вакансий с требованием стажа от 3 до 6 лет выросла на 65%, со стажем более 6 лет на 100%. Скорее всего российским компаниям срочно нужны опытные работники, которые могут оперативно включиться в рабочий процесс без долгого онбординга и обучения. Также работодатели за год увеличили медианную предлагаемую зарплату с 50000₽ до 55000₽ в среднем по стране, а также с 55000₽ до 60000₽ в регионах СЗФО», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на продавцов и кассиров за 10 лет вырос в 11 раз
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:50«Блюда эпохи императора Павла I». Документальный фильм (12+)16:30«Тайны анатомии». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Августовский синдром, или Деноминации не будет-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть снижаются, курс рубля следует за ними-PRO Энергетику (18+)20 работников КАЭС удостоены награды «Лидер ПСР» за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы «Росатом» (ПСР)-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Основной угрозой нацбезопасности РФ в мировом океане является курс США на доминирование и рост активности НАТО - морская доктрина России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как северянам по закону можно делить дни ежегодного отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика