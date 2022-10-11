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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.22 09:00

Российскими вооруженными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины

На Купянском направлении противник силами четырёх ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники.

Министерство обороны Российской Федерации 10 октября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.

Сегодня российскими вооруженными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении противник силами четырёх ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники.

На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка Луганской народной республики. Сосредоточенным огнём ракетных войск и артиллерии все попытки ВСУ навести переправы через реку были сорваны.

На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины вели наступательные действия силами до трёх батальонных тактических групп и подразделения иностранных наёмников в направлениях населённых пунктов Брускинское, Безыменное, Садок и Суханово Херсонской области. Активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 60-ти украинских военнослужащих, девять танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Артемовск и Угледар Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области и Благодаровка Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143-х районах.

Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Северск, Авдеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области.

В районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области уничтожено две базы хранения топлива для военной техники ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Николаевка Луганской Народной Республики, Петровское, Валерьяновка, Кодема Донецкой Народной Республики, Червоный Яр и Мыловое Херсонской области.

Также сбито в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Казацкое, Отрадокаменка, Червоное Подолье и Новая Каховка Херсонской области, а также три противорадиолокационных ракеты «HARM» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Кроме того, над населённым пунктом Высокое Херсонской области сбита баллистическая ракета «Точка-У».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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