«Утром 15 апреля российскими вооруженными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П.С. Непорожнего. Данный критически важный объект обеспечивает регулирование стока реки Днепр, питание электроэнергией Херсонской области, а также водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Около 7 часов утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесён удар двумя тактическими ракетами «Точка-У».

Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных Сил.

Обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. Осколки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области. Получили повреждения здания детского сада и жилые дома. Ранения получили женщина и ребёнок, которым на месте российскими военнослужащими была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время они доставлены в лечебное учреждение.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 10 объектов противника. Среди них уничтожено: в населенных пунктах Барвенково, Краматорск и Лисичанск - три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск; в населенных пунктах Повстанское Одесской области и Новоелизаветовка - два места сосредоточения украинской военной техники и вооружения; в районах населенных пунктов Парутино и Николаев - склады ракетно-артиллерийского вооружения; в Ясеновое и Срибное - пункты дислокации националистических формирований.

Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 217-ти военным объектам Украины, в том числе 15-ти пунктам управления подразделений украинских войск, а также 201-му опорному пункту и району сосредоточения живой силы противника.

Оперативно-тактической авиацией в течение дня уничтожено 6 украинских военных объектов. Среди них: артиллерийская батарея, две установки реактивной системы залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и три района сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Октябрьский сбит украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов, 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установка реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2123 единицы специальной военной автомобильной техники».

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